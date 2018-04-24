В Нэшвилле (штат Теннесси) полиция задержала мужчину, который 22 апреля застрелил четверых посетителей кафе Waffle House.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

"Трэвис Рейнкинг был только что задержан в лестной местности возле бульвара Old Hickory Blvd & Hobson Pk", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/MNPDNashville

Напомним, что в результате стрельбы три человека погибли, еще четыре получили ранения. Посетитель выбил у стрелка оружие. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Как сообщала "Страна", подозреваемый 29-летний Трэвис Рейнкинг задерживался в июле 2017 года возле Белого дома. Тогда он заявил, что хочет договориться о встрече с Дональдом Трампом.

До этого инцидента Рейнкинг заявлял, что за ним шпионит певица Тейлор Свифт, которая якобы взломала его аккаунт на Netflix и назначила встречу.