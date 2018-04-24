Синоптики обещают дожди по всей Украине
Во вторник, 24 апреля, синоптики обещают дожди по всей Украине. На Левобережье на грунте и в воздухе заморозки 0…-5.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +17…+23.
На севере днем +10…+12. В Житомирской области днем +16…+18.
В центре днем +15…+19.
На востоке днем +15…+20.
На юге днем +19…+23.
В Киеве 24 апреля дневная температура составит +16…+18.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 23 по 30 апреля.
Как сообщала "Страна", ночью с 22 на 23 апреля синоптики обещали заморозки в некоторых областях.
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