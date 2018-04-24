Разведывательные самолеты ВМС и ВВС США в понедельник, 23 апреля, совершили очередные многочасовые полеты в Восточном Средиземноморье, в ходе которых они осуществляли пролеты вблизи берегов Сирии и расположенных там баз материально-технического обеспечения российского ВМФ в порту Тартус и авиабазы ВКС России Хмеймим.

Об этом пишет "Интерфакс".

Вблизи сирийских морских границ и российских баз был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326, который поднимался с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Вслед за ним, тяжелый американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил многочасовой полет над международными водами Средиземного моря вблизи морских границ Ливана и Сирии на высоте около 16 тыс. метров.

Кроме того, в понедельник вблизи северной сухопутной границы Сирии, в небе над Турцией, в течение нескольких часов, встав в круг, курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90448 номером и позывным NATO09, вылетевший с авиабазы под турецким городом Конья.

В минувшую субботу, вблизи Сирии тоже проводил разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Западные наблюдатели отмечают, что беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk впервые провел разведку вблизи Сирии перед нанесением ракетных ударов по ней США, Великобританией и Францией в ночь на 14 апреля, а затем в последующие дни стал регулярно появляться у ее границ.

Напомним, глава МИД Германии выступит с докладом по Украине и Сирии на встрече G7 в Торонто.

Также отметим, что президент Сирии Асад вернул Франции свой орден Почетного легиона.