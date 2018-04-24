Улицы Санкт-Петербурга к ЧМ-2018 украсят три десятка котов-футболистов
Три десятка ростовых фигур котов-футболистов установят на улицах Петербурга к чемпионату мира по футболу - 2018.
Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма в понедельник, передает "Интерфакс".
Во вторник, 24 апреля, первую фигуру раскрасит петербургский художник Дмитрий Шагин. Еще 32 кота будут расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.
"На время подготовки и проведения чемпионата мира коты-футболисты получат прописку в разных точках города, а гости и жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в квесте "Собери всех котов-футболистов, пришли селфи и получи приз", - отмечают в комитете.
Организаторы убеждены, что акция будет способствовать популяризации идеи заботы о животных среди футбольных болельщиков, жителей и гостей города.
Напомним, ранее вице-президент УЕФА заявил, что чемпионат мира по футболу уже технически нельзя перенести из России.
Также мы писали, что король футбола Пеле не приедет в Россию на чемпионат мира - 2018.