В понедельник, 23 апреля, в Торонто разыгралась страшная трагедия. В результате наезда фургона на пешеходов погибло девять человек. Об этом рассказали в полиции города, сообщает Toronto Star.

Еще 16 человек пострадали.

Инцидент произошел днем 23 апреля. Водитель фургона наехал на толпу пешеходов, после чего продолжил движение. Позднее полиция задержала мужчину.

По данным местного телеканала, перед задержанием водитель бросил предмет, похожий на оружие. В настоящий момент мужчина помещен под стражу, его мотивы или причина аварии пока неизвестны.

Ранее "Страна" сообщала, что наезд на людей в Германии после проверки квартиры водителя-убийцы не квалифицируют как теракт.

Напомним, что после наезда на людей водитель фургона-убийцы покончил с собой.