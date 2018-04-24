Компания Facebook увеличила штат своих сотрудников, борющихся с размещением в сети информации террористического толка, со 150 до 200 человек.

В первом квартале этого года было выявлено 1,9 млн постов, принадлежащих сторонникам террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Об этом передает ТАСС.

"Технология выявления вредоносного контента играет важнейшую роль в достижении прогресса в данной области, поэтому наша контртеррористическая команда была увеличена со 150 человек в июне прошлого года до 200 человек сейчас. Численность этой команды будет возрастать", - уточнили в Facebook.

"В первом квартале мы предприняли надлежащие действия в отношении 1,9 млн образцов контента ИГ и "Аль-Каиды", это вдвое больше, чем в предыдущий квартал", - добавили в компании.

Там уточнили, что сформулировали для себя определение терроризма: "Любая неправительственная организация, вовлеченная в преднамеренные акты насилия в отношении частных лиц или собственности, чтобы запугать гражданское население, властные структуры или международную организацию ради политических, религиозных или идеологических целей".

По оценке Facebook, данное определение включает "экстремистов религиозного толка, склонных к насилию сепаратистов, сторонников идеи превосходства белой расы и военизированные группировки поборников защиты окружающей среды".

Ранее сообщалось, что Цукерберга уже второй раз зовут на ковер Европарламента, чтобы он объяснил утечку данных из Facebook.

Еще мы писали, что на личную охрану Цукерберга в Facebook потратили почти $9 миллионов за год.