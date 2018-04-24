Московский районный суд Харькова признал виновным в разбойном нападении на отделение банка ранее судимого за корыстные преступления 28-летнего мужчину и приговорил его к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура доказала в суде что летом 2015 года злоумышленник пытался ограбить одно из отделений банка на ул. Академика Павлова в Харькове. Перед закрытием заведения, он с гранатой в руках зашел в финансовое учреждение. Демонстративно вытащил предохранительное кольцо из гранаты и приказал сотрудникам банка отдать всю имеющуюся в кассе наличность. В случае невыполнения угрожал выпустить гранату из рук", - рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №4 Владимир Куприянов.

Обвиняемому не удалось завладеть деньгами - пока он связывал липкой лентой руки сотрудникам отделения, один из них успел нажать тревожную кнопку. Через несколько минут к отделению банка прибыли сотрудники охранной службы. Нападавший сбежал, не взяв деньги, однако впоследствии был задержан в Одессе.

Как сообщалось ранее, в Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление на 200 тысяч гривен.

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