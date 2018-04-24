Петр Порошенко заявил, что в свою последнюю встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем проговорил с ним более шести часов.

Об этом он рассказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, посвященном гипотетическому созданию Единой поместной церкви в Украине.

Президент не сообщил, о чем он так долго общался с патриархом.

Также он заверил, что в случае предоставления Украине автокефалии, в ней по-прежнему останутся любые другие церкви (имея в виду УПЦ Московского патриархата). И призвал "патриотические силы" не мешать украинцам ходить в "церковь из России".

"Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России - это их право", - заявил Петр Порошенко.

Президент также заявил, что Единая поместная церковь, по его мнению, сможет унифицировать институт капелланов в армии - все они будут "автокефальными". Хотя ранее он заявлял, что права других православных церквей нарушаться не будут.

В ходе обсуждения Порошенко дважды задавали вопросы о том, не является ли его деятельность вмешательством в церковные дела. Однако президент повернул этот вопрос в сторону России.

"Имеет ли право государство вмешиваться в церковные дела? Я могу лишь повторить тот ответ, который я дал в Верховной Раде - нет. Категорически не вправе государство вмешиваться в церковные дела, тем более если это государство иностранное", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он тагже отверг предположение, что идея с поместной церковью - элемент его необъявленной предвыборной кампании.

"Если ставится вопрос, почему мы именно сейчас подошли к этому процессу, хочу сказать, что это точно не так... Ключевым элементом моей кампании перед президентскими выборами и после, было то, что я сказал, что ставлю перед собой задачу сделать все, чтобы в Украине была поместная автокефальная Украинская Православная церковь", - заявил президент.

"Идеальным сценарием для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили этот Томос, эту автокефалию и все православные церкви, включая и российского патриарха. Это, по моему мнению, единственный способ, чтобы хоть как-то отмыться от того гнева и тех грехов, которые совершены на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистами, да иногда, к сожалению, и российскими священниками. Верю ли я, что это возможно? Господь творит чудеса. Я не исключаю и этого", - сказал Порошенко.

В конце своего выступления призидент сказал, что автокефалия "еще не в кармане" и призвал больше стараться для ее получения.

Ранее "Страна" сообщала, что в УПЦ расшифровали ответ Вселенского патриарха по автокефалии.