Представитель УПЦ МП, митрополит Александр Драбинко, выступил за предоставление Украине автокефалии и назвал схему, по которой это может быть реализовано.

"У нас война. Наши все потуги и старания должны наконец увенчаться успехом", - заявил он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, где сегодня выступал Петр Порошенко.

Драбинко считается одним из немногочисленных представителей "автокефалистского" крыла УПЦ. И, видимо, по этой причине он стал единственным иерархом церкви, которого пригласили в эфир к Порошенко - и на этом эфире он впервые сделал свой официальный "каминг-аут", пойдя вразрез с позицией УПЦ.

По словам епископа, предоставление автономии может произойти следующим образом:

"Алгоритм очень простой. 1) это возврат к статусу 1686 года - к экзархату, к церкви Петра Могилы 2) упорядочивание канонического статуса тех иерархов, которые обращались за автокефалией и статусом объединенной структуры (речь идет о признании Киевского патриархата - ред.) и 3) предоставление этой канонической структуре статуса поместной церкви", - заявил Драбинко.

Кроме того, митрополит почти дословно повторил слова Порошенко о том, что у РПЦ нет права вето на решения патриарха Варфоломея.

Отметим, что взгляды Драбинко не имеют ничего общего с официальной позицией УПЦ, которая на днях выступила против обращения к Варфоломею. По мнению главы отдела внешних церковных связей Николая Данилевича, Вселенский патриархат не намерен решать этот вопрос вопреки воле других православных церквей.

Ранее "Страна" разбирала, что означает первый ответ патриарха Варфоломея Украине.