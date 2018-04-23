Члены мониторинговой миссии ПАСЕ по Армении Джузеппе Галаци (Италия) и Юлия Левочкина (Украина), отреагировали на недавние события в Ереване. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Мы приветствуем смелое решение премьер-министра Саргсяна уйти с поста, чтобы обезопасить растущую напряженность в стране. Мы надеемся, что это приведет к новому и конструктивному диалогу между всеми политическими силами в стране с целью поиска долгосрочного решения нынешней ситуации в соответствии с соответствующими конституционными положениями", - заявили содокладчики Галаци и Левочкина.

В ПАСЕ подчеркнули, что все, кто был задержан во время мирной демонстрации, должны быть освобождены, и право на мирные собрания должно быть полностью соблюдено.

В то же время в организации выразили озабоченность в связи с сообщениями омбудсмена о возросшей ненависти и даже подстрекательстве к насилию в отношении отдельных лиц в социальных сетях и призвали уважать основополагающие права всех граждан.

Содокладчики от Италии и Украины заявили, что будут продолжать внимательно следить за развитием событий в Ереване.

Как сообщалось, после отставки Саргсяна в Армении назначили нового и.о. премьер-министра страны.