Новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн приступил в понедельник, 23 апреля, к исполнению обязанностей.

К присяге в штаб-квартире космического ведомства он был приведен вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом передает ТАСС.

В краткой речи Брайденстайн поблагодарил за то, что президент Дональд Трамп выбрал его на пост главы NASA, напомнил о заслугах своих предшественников и заверил, что приложит все силы для того, чтобы "Америка оставалась ведущей космической державой".

Сразу после церемонии Брайденстайн и Пенс пообщались с тремя астронавтами, несущими сейчас вахту на Международной космической станции - Скоттом Тинглом, Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом.

Как сообщалось ранее, NASA к 2025 году запустит станцию с космонавтами на орбиту Луны.