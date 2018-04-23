По предварительному прогнозу, на майские праздники вероятны локальные дожди и грозы, температура поднимется до 27 градусов тепла.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Предварительный прогноз на 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Ничего сложного и синоптически опасного. Тепло. Все дни +18... +25 градусов. Местами, при более интенсивном солнце, +22... +27 градусов", - отметила синоптик.

По ее мнению, серьезные дожди маловероятны. "30 апреля и 1 мая есть вероятность локальных грозовых симпатяг по Западу и Северу. Грозы, конечно, учитывайте. Как и внезапный, немного более плотный ливень. Однако - все равно, кратковременный", - добавила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.

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