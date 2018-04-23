Сегодня, 23 апреля, президент Петр Порошенко стал гостем ток-шоу "Свобода слова". Глава государства рассказал о процессе создания в Украине поместной церкви.

В ходе своего выступления Порошенко призвал националистов не мешать людям ходить в "церковь из России".

"Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России - это их право", - заявил Петр Порошенко.

Он также призвал патриотические силы воздерживаться от всевозможных провокаций.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экспертам поставили условие участия в ток-шоу с президентом - "Про Онищенко не спрашивать".

Также мы рассказывали, что в УПЦ расшифровали ответ Вселенского патриарха по автокефалии.