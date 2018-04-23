Беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал селфи из кабинета для переговоров президента Украины.

Соответствующее фото он выложил на своей странице в Facebook.

"Нашел в телефоне фото из кабинета президента. Кабинет для переговоров. По два-три часа его ждал. И от скуки селфи делал. Согласен, галстук не в тему", - иронично пишет Александр Онищенко.

Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

Ранее "Страна" сообщала, что президент Петр Порошенко сегодня в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV говорил о церкви. Экспертов пригласили на ток-шоу с одним условием: чтобы они не задавали гаранту вопросы о пленках Онищенко.

Также мы рассказывали, что в Администрации президента аудиозаписи Онищенко назвали фейковыми.