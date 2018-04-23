Компания Apple работает над созданием смартфона со стеклянным корпусом. Об этом сообщает Patently Apple.

Первый подобный патент компания зарегистрировала еще в 2011 году. Однако на этой неделе источники обнаружили новую заявку, которую подали в европейское патентное ведомство.

Как и в случае с металлическими или пластиковыми корпусами, стеклянная конструкция, по замыслу изобретателей, могла бы взять на себя функцию опоры для компонентов устройства, то есть выступить в роли шасси, на котором крепятся экран, платы, аккумулятор и тому подобное.

При этом в конструктивном элементе из стекла может быть сформирована плоская передняя поверхность. Элемент может включать боковые стенки или образовывать замкнутый контур в виде сплюснутой трубки.

Стоит отметить, что стеклянным будет не только корпус новинки, но также и "начинка" нового устройства. Для изготовления деталей нужно применить сверхпрочное стекло.



Ранее "Страна" информировала, что Apple зарегистрировала названия для 11 новых iPhone с новой цифрой в начале.

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