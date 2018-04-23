В Одессе продолжает разрушаться дом Гоголя. В здании зафиксировано самое масштабное обрушение за несколько лет. Об этом сообщает "7 телеканал".

В результате случившегося всем дождям и ветрам оказались открыты сотни квадратных метров памятника архитектуры.

Самый большой зал, расположенный на третьем этаже здания, завален досками и шифером.

Под дополнительным весом рухнул потолок в комнате второго этажа, потянув за собой деревянные перекрытия.

Дом был построен в 1846 году. Он принадлежал дяде писателя. Николай Гоголь останавливался у него, когда жил в Одессе в 1850-1851 г.

Фото: 7kanal.cоm.ua

Как сообщала "Страна", в центре Одессы обвалился дом. Под завалами оказалась пожилая горожанка.

Отметим, что у Кличко опровергли сообщения об обрушении путепровода на Выдубичах.