В понедельник, 23 апреля, полиция получила сообщение о заминировании здания Ленинского районного суда в Кропивницком.

Эту информацию УНН подтвердили в полиции области.

Согласно информации, в настоящее время правдивость анонимного сообщения проверяют.

На месте происшествия также работают спасатели и взрывотехники. Территория оцеплена.

Как сообщала "Страна", в Кропивницком во двор частного дома подбросили свиную голову и взрывчатку.

"Возле частного домовладения владелец увидел голову животного, возле которой был предмет, внешне похожий на взрывчатку. На место выехали следственно-оперативная группа, предмет направлен для проведения экспертизы", - рассказали в пресс-службе полиции.

Ранее в полиции назвали версию гибели участника АТО, утонувшего в Кропивницком.

Также иностранца приговорили к 3 годам тюрьмы за "минирование" вокзала в Киеве.