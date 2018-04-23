В Йемене, в результате воздушного налета ВВС Саудовской Аравии, был убит глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров местных хуситов "Ансар Алла" Салех ас-Самад.

Об этом в специальном заявлении сообщил телеканал "Аль-Масира"

На подконтрольной хуситам территории объявлен трехдневный траур. Место ас-Самада в руководстве исполнительной власти Йемена займет Махди аль-Машат.

Духовный лидер движения "Ансар Алла", контролирующего северную часть Йемена, Абдель Малик аль-Хуси, пообещал наказать причастных к гибели главы Высшего политического совета. Он возложил ответственность за авианалет на США и Саудовскую Аравию.

Салех Али аль-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года и с тех пор фактически руководил государством. В начале апреля он пообещал Саудовской Аравии "год, полный баллистических ракет".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.

Легитимные власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно запускают ракеты по саудовской территории.

Как сообщала "Страна", Саудовская Аравия отбомбилась по столице Йемена. Десятки погибших.

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