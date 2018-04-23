В Оболонском районе Киева, на улице Приозерной, женщина выпала из окна 12-го этажа жилого дома, передает dtp.kiev.ua.

"Жуткая смерть в Киеве на Оболони: на Приозерной женщина около 35 лет выпала с 12-го этажа. Погибла мгновенно. На месте уже и полиция", – говорится в сообщении.

На данный момент тело уже забрали с места происшествия.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", ранее в полиции сообщили подробности гибели под Киевом женщины, которая выпала из окна.

Мы писали, что в Вышгороде маленькая девочка выпала из окна 18-го этажа вместе с собакой.

Ранее мы писали, что в Кременчуге двухлетнюю девочку на секунду оставили одну и она выпала из окна.