В Киеве, на Оболони, из окна 12-го этажа выпала женщина
В Оболонском районе Киева, на улице Приозерной, женщина выпала из окна 12-го этажа жилого дома, передает dtp.kiev.ua.
"Жуткая смерть в Киеве на Оболони: на Приозерной женщина около 35 лет выпала с 12-го этажа. Погибла мгновенно. На месте уже и полиция", – говорится в сообщении.
На данный момент тело уже забрали с места происшествия.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщала "Страна", ранее в полиции сообщили подробности гибели под Киевом женщины, которая выпала из окна.
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