Водитель микроавтобуса, который ранее совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, задержан, сообщили представители полиции телеканалу CBC.

"Полиция Торонто сообщила корреспонденту CBC Натали Калата, что водитель микроавтобуса, который наехал на пешеходов на Йонг-стрит и Финч-авеню, найден и задержан", - сообщается в Twitter телеканала.

Фото: twitter.com

Ранее сообщалось, что белый микроавтобус наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч- авеню. В результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек.

Как сообщала "Страна", во Франции осудили вегетарианку, которая радовалась смерти мясника во время теракта.

Мы писали, что количество жертв теракта в отеле Кабула выросло до 40 человек.

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