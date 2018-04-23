В понедельник, 23 апреля на многотысячном митинге оппозиции в столице Армении - Ереване от сердечной недостаточности умер один человек. Еще один участник - пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении, передает Интерфакс.

Один подросток упал в результате потери сознания, в результате чего получил повреждения в области глаза. После амбулаторной медпомощи он выписан.

"К сожалению, спасти жизнь участвующего в митинге 36-летнего мужчины не удалось. После ухудшения состояния мужчины, у которого были проблемы с сердечной недостаточностью, он был сразу же госпитализирован, однако все реанимационные работы и во время пути в больницу, и в госпитале не дали положительных результатов", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 23 апреля в больницах Еревана продолжают оставаться семь граждан, пострадавших во время массовых беспорядков в Ереване.

Ранее в понедельник на фоне многодневных акций протеста оппозиции подал в отставку премьер-министр Армении Серж Саргсян. На этом посту он пробыл менее недели после избрания в парламенте 17 апреля. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны.

Как сообщала "Страна", в Армении назначили и.о. премьер - министра страны.

Напомним, что происходит на улицах Еревана после отставки премьер-министра Саргсяна.