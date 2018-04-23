В понедельник, 23 апреля в Апелляционном суде США постановили, что иски о наличии авторских прав у животных на фотоснимки более рассматриваться не будут.

Об этом сообщает Associated Press.

9-й окружной Апелляционный суд США поддержал решение нижестоящего суда, согласно которому животным не могут принадлежать авторские права.

Таким образом, суд встал на сторону британского фотографа Дэвида Слейтера, фотокамерой которого обезьяна сделала свое селфи.

История началась 7 лет назад, когда фотограф отправился на съемки в Индонезию. Там ему пришла в голову идея отдать камеру обезьянам, которые сделали целую серию кадров. На одном из них запечатлен улыбающийся павиан по кличке Наруто. После того, как снимки попали в сеть, фотограф потребовал их убрать, однако пользователи отказались это сделать, так как посчитали, что авторство снимков принадлежит обезьяне.

Как сообщала "Страна", в Москве суд признал права отца Виктора Цоя на его песни. Роберт Цой просил признать сделку по договору о передаче прав (исключительные авторские и смежные права) на музыкальные произведения Виктора Цоя недействительной вследствие ее совершения под влиянием обмана.

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