Члены Палаты лордов проголосовали в понедельник, 23 апреля, против планов правительства отменить действие Хартии Евросоюза об основных правах, после выхода королевства из сообщества.

За внесение соответствующей поправки в билль об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства выступили 316 парламентариев, против - 245, передает ТАСС.

Примечательно, что курс правительства консерваторов не поддержали 10 лордов, являющихся членами Консервативной партии. Несмотря на внесение этой поправки, шансы на то, что она останется в итоге в тексте закона, не столь высоки. Палата общин, скорее всего, отклонит ее.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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