Американский киноактер Маколей Калкин, известный благодаря главной роли в фильме "Один дома" заявил, что не воспринимает этот фильм как все остальные люди.

В гостях на шоу Эллен ДеДженерес актер поделился, что комедия 1990 года вызывает у него неоднозначные чувства, поскольку он после каждой сцены фильма ему вспоминаются определенный день на съемочной площадке.

"Я не могу смотреть его так, как все остальные", – добавил он.

Актер пошутил, что канун Рождества по-настоящему "его сезон", и он в этот период старается не выходить из дома. Также актер поделился мыслям, как это - расти вместе с шестью братьями и сестрами в крохотной квартире, о его детском увлечении балетом и о его новом проекте Bunny Ears, посвященном здоровому образу жизни.

Несколькими годами ранее Маколея Калкина было трудно узнать, осунувшийся актер не брал участия в творческой и социальной жизни, его несколько раз арестовывали за хранение и употребление наркотиков, но каждый раз он отделывался штрафом.

Сегодня же создается впечатление, что Маколей вернулся к активной жизни и заботится не только о своем внешнем виде и здоровье, но и о новом имидже.

Видео: youtube.com/TheEllenShow

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