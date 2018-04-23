Роскомнадзор опубликовал новую версию подзаконного акта, который регулирует борьбу с обходом блокировок, в том числе через VPN и анонимайзеры.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, обновленный документ отличается от предыдущей версии тем, что ведомство получает новое основание для блокировки сайтов, а именно - "судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу".

Издание со ссылкой на экспертов указывает, что такой документ нужен, чтобы ввести в легальное поле действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.

"Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия", - предположила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.