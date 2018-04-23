20 человек погибли и около 45 получили ранения из-за бомбардировки Йемена ВВС Арабской коалиции, в которой главную роль играет Саудовская Аравия.

Как сообщает The Guardian, один из высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения заявил, что большинство ипогибших были женщинами и детьми, которые собрались в палатке для празднования свадьбы.

Невеста погибла, а жених, вместе с другими 45 ранеными доставлен в больницу Аль-Джомхури. Машины скорой не могли оперативно добраться до места авиаудара их-за военных самолетов, которые некоторое время продолжали кружить над территорией. Заместитель начальника больницы сообщил, что среди раненых около 30 детей, некоторые в критическом состоянии.

Органы здравоохранения призывают население сдавать кровь для пострадавших.

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии воюет с повстанцами-хуситами в Йемене, и пытается восстановить власть, которая признана на международном уровне. Сейчас повстанцы контролируют большинство территорий на севере страны вместе со столицей - городом Сана.

Йеменские повстанцы-хуситы выпустили по Саудовской Аравии семь баллистических ракет, которые перехватила арабская ПВО. Конфликт в Йемене начался в 2015 году. В результате него погибло более 10 тыс. человек, еще 3 млн человек стали беженцами.

Как сообщала "Страна", Саудовская Аравия ранее уже бомбила столицу Йемена, десятки погибших.

Ранее мы писали, что на улицах городов Иемена идут бои между повстанцами и верными экс-президенту бойцами.

Также йеменские повстанцы рассказали подробности убийства экс-президента Салеха.