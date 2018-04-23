Музыкальная группа Massive Attack записала третий студийный альбом Mezzanine на молекулу ДНК. Это было сделано с помощью швейцарской технологии Opus.

Об этом сообщило немецкое издание Der Standard.

"Биологическая информация хранится на азотистых основаниях ДНК - A, C, G и T. Например, на CD и жестком диске данные, наоборот, представлены в виде последовательностей нулей и единиц", - отметил профессор физической лаборатории Федеральной высшей технической школы Цюриха Роберт Грасс.

Знаменитую композицию группы - "Teardrop" ужали до объема 15 Мб и поместили на 920,000 микрочипов ДНК, расположенных внутри 5 000 стеклянных нано-бусинок, которые поместили в воду. Они могут храниться века и даже тысячелетия.

Проект осуществила швейцарская фирма Turbobeads совместно с американской компанией CustomArray.

Mezzanine - третий студийный альбом бристольского трио Massive Attack, вышедший в 1998 году. Mezzanine - один из самых успешных альбомов трип-хопа. Диск получил высокие оценки музыкальных критиков, а композиции с него вошли в саундтреки ко многим фильмам. Запись альбома на ДНК приурочена к 20-летию его выхода в свет.

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