Министерство инфраструктуры намерено просить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) инициировать запрет захода российских судов во внутренние воды Украины из-за высокого уровня террористических угроз.

Об этом говорится в офцициальном сообщении на сайте министерства.

Данный вопрос был рассмотрен 23 апреля во время совещания под руководством заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка в присутствии представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки и представительства президента в Крыму.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", - заявил Лавренюк.

Также участники совещания обсудили вопросы судозаходов в закрытые морские порты Крыма, перекрытия Керченского пролива в связи со строительством Керченского моста и вынужденного взаимодействия судов, направляющихся к портам Азовского региона, с Керченским морским торговым портом.

Ранее "Страна" информировала, что украинский моряк второй месяц не покидает судно в Черноморске из-за невыплаты зарплаты.

Также мы писали, что в Одесской области арестовано российское судно, добывавшее песок для Керченского моста.