Страны Большой семерки (G7) намерены продолжать и в будущем оказывать Украине всестороннюю помощь. Об этом в понедельник, 23 апреля, заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд, которая принимает участие в саммите глав внешнеполитических ведомств G7 в Торонто.

"Страны G7 продолжат оказывать Украине помощь, в связи с продолжающейся агрессией, а также потому, что страна нуждается в проведении антикоррупционных и экономических реформ", - сказала она.

Министр иностранных дел Канады добавила, что обсудила эти вопросы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который был приглашен на министерскую встречу, но не стала сообщать подробностей.

Напомним, что Украина впервые принимала участие в саммите министров иностранных дел стран Большой семерки.