Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, пострадали от 8 до 10 человек, передает газета Toronto Star со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 01:30 по местному времени в понедельник, 23 апреля. Полиция утверждает, что белый фургон снес пешеходов, идущих вдоль тротуара на Юнг стрит.

Пока нет сообщений о степени травмированности пострадавших.

Полиция советует общественности держаться подальше от этого района.

Служба безопасности закрыла метро на линии 1, между Шеппардом и Финч-станциями, из-за полицейского расследования в Торонто.

#BREAKING

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/Ox8cwW5wiX#cdnpoli #ONPoli