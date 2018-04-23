В Торонто микроавтобус въехал в толпу пешеходов
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, пострадали от 8 до 10 человек, передает газета Toronto Star со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 01:30 по местному времени в понедельник, 23 апреля. Полиция утверждает, что белый фургон снес пешеходов, идущих вдоль тротуара на Юнг стрит.
Пока нет сообщений о степени травмированности пострадавших.
Полиция советует общественности держаться подальше от этого района.
Служба безопасности закрыла метро на линии 1, между Шеппардом и Финч-станциями, из-за полицейского расследования в Торонто.
#BREAKING— Stoker 〰 (@Stoker21) 23 апреля 2018 г.
White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/Ox8cwW5wiX#cdnpoli #ONPoli
Видео: twitter.com
Как сообщала "Страна", после наезд на людей в Германии водитель фургона-убийцы покончил с собой.
Ранее появились фото и видео с места теракта в Нью-Йорке, где фургон въехал в толпу.
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