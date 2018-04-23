Промышленное производство в Украине в марте 2018 года сократилось с учетом сезонного фактора на 1,4% по сравнению с февралем текущего года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что в марте с коррекцией на эффект календарных дней промышленное производство выросло на 1,6% по сравнению с мартом прошлого года.

В январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года промпроизводство выросло на 2,4%.

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Напомним, рост потребительских цен в Украине в марте ускорился до 1,1% с 0,9% в феврале.

Этому предшествовали четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

Ранее сообщалось, что потребительская инфляция в начале года подскочила до 14 процентов.