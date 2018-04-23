В понедельник, 23 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Об этом сообщает MSNBC.

Президентский самолет приземлился на авиабазе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

Макрон уже заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли.

Ожидается, что государственный визит президента Франции в США продлится три дня. За это время Макрон планирует не только встретиться с американским президентом, но и выступить перед Конгрессом США.

Как сообщала "Страна", во время визита в США Макрон подарит Трампу дуб, а тот ему обивку от стула. Идея подарка принадлежит Мелании.

Напомним, что 20 апреля 2018 года, после ракетного удара, президент Сирии Башар Асад вернул Франции свой орден Почетного легиона.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!