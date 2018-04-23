В понедельник, 23 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Об этом сообщает MSNBC.

Президентский самолет приземлился на авиабазе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

Макрон уже заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли.

Ожидается, что государственный визит президента Франции в США продлится три дня. За это время Макрон планирует не только встретиться с американским президентом, но и выступить перед Конгрессом США.

Как сообщала "Страна", во время визита в США Макрон подарит Трампу дуб, а тот ему обивку от стула. Идея подарка принадлежит Мелании.

Напомним, что 20 апреля 2018 года, после ракетного удара, президент Сирии Башар Асад вернул Франции свой орден Почетного легиона.