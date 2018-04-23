Американская компания Amazon Inc. начала работу над амбициозным сверхсекретным планом по созданию домашнего робота.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Проектом под названием "Vesta" - в честь древнеримской богини семейного очага и жертвенного огня - руководит Грэгг Зэр, основатель лаборатории Lab126 Amazon в Саннивейл, штат Калифорния", - утверждают источники.

Как отмечается, Lab126 отвечает за устройства Amazon, такие как умная колонка Echo, телевизионная приставка Fire TV, планшеты Fire и Fire Phone.

По информации издания, проект Vesta существует уже несколько лет, однако в этом году Amazon начала активно расширять его команду. Так, на сайте Lab126 опубликованы десятки вакансий - компания ищет преимущественно инженеров-робототехников. По словам источников, знакомых с планами компании, Amazon рассчитывает начать тестирование этих роботов в домах своих сотрудников до конца года. Испытания в домах клиентов запланированы, предварительно, на 2019-й.

В самой компании отказались комментировать данную информацию.

Каким образом будет работать домашний робот, остается неизвестным. Источники издания допускают, что робот Vesta мог бы стать определенным мобильным голосовым помощником Alexa, который сопровождает клиентов в тех частях дома, где у них нет колонок Echo.

Прототипы роботов получат камеры и системы компьютерного зрения, которые позволят им автономно перемещаться по дому. Издание отмечает, что работой в этой области руководит бывший исполнительный директор Apple Макс Пели.

Также сообщается, что Vesta будет отличаться от роботов, разработанных Amazon Robotics, дочерней компанией Amazon с офисами в Массачусетсе и Германии. Компания, которая раньше называлась Kiva Systems, на данный момент работает над созданием мобильных робототехнических систем, способных перемещать товары на составах Amazon. В 2012 году Amazon заплатила за нее $775 млн.

Напомним, что новый рейтинг Forbes возглавил владелец Amazon Джефф Безос.