Весь мир сегодня замер в умилении после первого выхода Кейт Миддлтон и принца Уильяма с их новорожденным сыном, а букмекеры уже сделали собственные прогнозы относительно имени королевского отпрыска.

Как сообщает The Sun, сразу же после новостей о рождении третьего ребенка, букмекеры активно взялись принимать ставки, каким же именем окрестят мальчика. Известно, что среди фаворитов на этот раз оказались традиционные английские имена.

Букмекерская контора William Hill предрекает, что своего второго сына Уильям и Кейт, скорее всего, назовут Артуром. Но также есть большая вероятность, что мальчик будет носить имя Альберт, Джеймс, Александр, Джек, Фредерик, Филипп, Генри или Эдвард.

Стоит добавить, что в 2013 году, когда на свет появился первенец Кейт и принца Уильяма, имя принца Джорджа огласили только через два дня после рождения, то есть не 22 июля, а 24. Такая же ситуация была и с принцессой Шарлоттой, - ее имя официально озвучили не 2 мая, а 4.

Напомним, что несколько дней назад принц Уильям случайно рассекретил пол третьего ребенка. Во время футбольного матча он проговорился: "Я буду настаивать,чтобы ребенка назвали Джек", - заявил Уильям, а после небольшой паузы, добавил: "Или Джеки".

Как сообщала "Страна", ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон создали сайт для малыша, который родится в апреле.

Мы писали, что Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с пятым претендентом на трон.



