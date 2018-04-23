В понедельник, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. И уже появились фото новорожденного.

Их опубликовал официальный Twitter королевской семьи.

Спустя несколько часов принц Уильям привел в госпиталь детей Шарлотту и Джорджа.

Британские журналисты сообщили, что британские супруги вместе с новорожденным покинут больницу уже сегодня вечером. Старших детей отвезли домой - видимо их вывели через черный ход. Также королевская пара поблагодарила весь персонал больницы за заботу и профессионализм и приняла в ответ теплые пожелания.

Фото: twitter.com/RoyalSourceFR

Как сообщала "Страна", Кейт Миддлтон со схватками доставили в роддом Лондона. В этой же клинике в июле 2013 года у пары появился на свет первенец Джордж, а спустя два года, в мае 2015 года - его сестра Шарлотта.

Отметим, как британцы ждали появления на свет сына Кейт Миддлтон.