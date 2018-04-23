Посол США в Украине Мари Йованович побывала в Ужгороде. После официальной части встречи глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль показал гостье построенное в 1930-е годы здание, в котором в настоящее время разместилась ОГА, и покатал на ретро-лифте.

Об этом Москаль сообщил на своей странице в Facebook.

"В Ужгород приехала Посол США в Украине Мари Йованович. Женщина, которая имеет ну очень почтенный статус, перед которым иногда дрожат даже великие мира сего, открыта и проста в общении, хотя вопросы на нашей встрече обсуждались очень серьезные. После официальной части я показал госпоже Мари здание облгосадминистрации, построенное в 30-е годы при чехословацкой власти, и даже покатал на уникальном ретро-лифте Патерностер. Это единственный в Украине действующий лифт такого типа - одна кабинка без дверей двигается непрерывно вверх, а вторая вниз. Такие лифты когда-то были распространены в старой Европе и Англии, зато в США они почти неизвестны, поэтому катание для госпожи посла было и интересным, и экстремальным", - написал он.

По словам Москаля, "после Патерностера были ужгородские сакуры и писанковые деревья на площади перед ОГА. Экскурсия, лифт и сакуры не предусматривались протоколом, но иногда интересно и полезно выходить за рамки".

И в конце председатель Закарпатской ОГА сделал "один комплимент американской дипломатии". Он отметил: судя по тому, какие серьезные вопросы задавала Мари Йованович, она разбирается в ситуации на Закарпатье лучше некоторых наших министров.

Фото: facebook.com

Посол США в Украине Мари Йованович будет находиться на Закарпатье с рабочим визитом несколько дней, на протяжении которых планирует посетить еще города Мукачево и Береговое.

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