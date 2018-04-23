Задержанной 23 апреля на админгранице с Крымом женщине-"доверенному лицу" Путина в Украине сообщат о подозрении по статье "госизмена".

Об этом передает "112 Украина" со ссылкой на начальника управления прокуратуры АР Крым Игоря Поночовного.

Она является гражданкой Украины и была задержана, когда проходила пограничный контроль с биометрическим загранпаспортом Украины.

"Лицу будет сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК (Государственная измена). О подозрении будет сообщено в течение суток", - отметил Поночовный.

Он добавил, что украинские силовики вышли на злоумышленницу с помощью информации в СМИ, которая находится в свободном доступе.

"Она (задержанная - Прим.Ред.) была установлена ​​еще зимой, когда происходила подготовка к незаконному проведению выборов на территории АР Крым. Я хочу заверить, что доказательств по указанной гражданке Украины по государственной измене есть больше, чем достаточно", – заявил начальник управления прокуратуры АРК.

Ранее сообщалось, что на административной границе с аннексированным Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая на недавних выборах президента РФ на полуострове была "доверенным лицом" Владимира Путина. Отмечается, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации "Волонтеры Победы", организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.

Напомним, с момента аннексии Крыма Россия традиционно проводит выборы и на территории полуострова. В частности, так прошли выборы в Госдуму РФ в сентябре 2016 года.

А в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма, 18 марта 2018 года, состоялись выборы президента РФ - также с проведением голосования на территории аннексированного полуострова.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал о низкой явке на территории Крыма. Согласно данным ЦИК РФ, в голосовании на территории Крыма приняли участие 1 млн 79 тыс. 531 человек, при этом действительных бюллетеней было 1 млн 67 тыс. 900.

Верховная Рада признала противоправным голосование за президента РФ в Крыму и поставила под сомнение легитимность выборов лидера РФ в целом.

В то же время президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за участие в российских выборах на территории Крыма.

Как сообщала "Страна", о ее задержании сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Она обвиняется в сборе подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом в президенты России.

Напомним, что Украина призвала мировое сообщество не признавать передачу части острова Тузла России.