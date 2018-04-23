Группа океанологов Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе неизвестное существо, похожее на багрового кальмара или наутилуса с укороченными щупальцями. Об этом сообщает NOAA.

Так, ученые Okeanos Explorer смогли заснять неопознанного моллюска с разных ракурсов, используя подводный аппарат с дистанционным управлением.

Пока ученые затрудняются говорить о природе подводного обитателя. По некоторым мнениям, он может оказаться как представителем неизвестного вида, так и кальмаром, принявшим необычную позу.

На видео видно, что существо красного цвета.

Напомним, недавно исследователи океанских глубин обнаружили на дне Тихого океана детский сад глубоководных осьминогов.

Еще мы рассказывали, как исследователи показали морского разведчика будущего, который очень похож на обитателя глубин.