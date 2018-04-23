Хедлайнером юбилейного, десятого музыкального фестиваля ZaхidFest станет бразильская метал-группа Sepultura. Ее выступления пройдут во Львове (с. Родатычи) 24-26 августа.

Об этом сообщают организаторы шоу в Facebook.

О других артистах-участниках ZaхidFest пока не сообщается.

В продаже уже появились первые билеты по самой низкой цене. Стоимость двухдневного абонемента на сегодня составляет 800 грн. В дальнейшем она будет расти и достигнет 1300 грн.

Группа Sepultura (по-португальски значит "могила") существует с 1984 года. За всю свою карьеру Sepultura выпустила тринадцать полноформатных альбомов и сменила много музыкальных жанров, среди которых дэт-метал, трэш-метал и грув-метал, на котором группа пока что остановилась. Среди наиболее узнаваемых творений группы такие треки, как Arise, Territory, Refuse/Resist, Attitude.

В 2017 году ZaxidFest состоялся 18-20 августа в селе Родатычи под Львовом уже в девятый раз. Главным хедлайнером стала британская инди-рок группа Editors, которая выступила в Украине впервые.

Фото: facebook.com/zaxidfest

Видео: youtube.com/Roadrunner Records

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