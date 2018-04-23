Следствие имеет все основания считать, что средства на счетах семи фирм, с которых суд снял арест, могут быть связаны с Александром Януковичем.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"ВБР" принадлежал Александру Януковичу. В этом банке были счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. И на этих счетах хранились значительные суммы средств, происхождение которых ничем не было подтверждено, и следствию непонятное. Поэтому у следователей есть аргументированные основания полагать, что они могут быть связаны с Януковичем", - сказал Тракало.

Он отметил, что речь идет о семи компаниях: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами" ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз" и "Лайтрум".



Следователь дважды направлял письма в Генпрокуратуру, в которых указывал, что есть все основания обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на счета этих фирм. Поскольку по УПК только прокурор может просить суд об аресте средств третьих компаний.

"В ходе досудебного расследования по результатам мониторинга информации от Госфинмониторинга по дальнейшему движению средств, выведенных из "ВБР", Главное следственное управление полиции двумя письмами - от 27 декабря 2017 года и от 2 января 2018 года, обратилось в Генпрокуратуру, чтобы прокурор обратился в суд с целью наложения ареста на эти средства для предотвращения их вывода со счетов", - пояснил Тракало.

Он добавил, что "в ноябре следователь обращался в суд об аресте средств, однако тот же Печерский суд отказал в этом, поскольку, по УПК, с таким ходатайством в суд может обратиться только прокуратура".

"Поэтому мы предоставили все материалы в ГПУ, и с 9 февраля 2018 года все эти материалы по сегодняшний день находятся в ГПУ", - сказал Тракало.

Он пояснил, что следствие пока не может допросить директоров этих фирм, поскольку они находятся на неподконтрольной территории. А сами фирмы с ноября 2014 года перерегистрированы на подставных лиц - нерезидентов Украины.

"Следствие предполагает, что за ними могут стоять экс-директора, находящихся на неподконтрольной территории. Более того, первичная документация банка ПАО "ВБР" находится в Донецке", - пояснил Тракало.

"Сегодня мы обратились в ГПУ с просьбой, чтобы вернуть нам эти материалы (которые передавали для того, чтобы ходатайствовать об аресте), чтобы могли дальше проводить следственные действия по этому делу", - добавил Тракало.

По версии следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу".

Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд. грн.

Ранее "Страна" информировала, что 19 апреля суд завершил рассмотрение дела Януковича и внезапно перешел к дебатам.