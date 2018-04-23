В Киеве на ул. Братиславской, 11, женщина на автомобиле BMW "пролетела" всю парковку, задев при этом четыре припаркованные на стоянке автомобиля.

Машина замерла только после того, как протаранила магазин "Эпицентр", передает "Киев Оперативный".

Водители, которые пострадали от действий женщины уверяют, что она находилась под влиянием каких-то препаратов.

"Реально повезло водителю "KIA, который в последний момент отскочил от авто, потому что 100% зажало бы между собственным авто и Ford. Сама леди от комментариев отказалась. На месте работает патруль полиции", - указано в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", в Ужгороде машины чуть не переехали пьяную девушку, уснувшую посреди дороги. Вместе с другими водителями, которые экстренно тормозили, они вызвали патрульных, которые прибыли на место и оказали помощь пострадавшей.

Отметим, что на Черниговщине фура сбила велосипедистку и рухнула с моста в реку. А под Львовом пьяный прокурор насмерть сбил пешехода.