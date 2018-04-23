В Украине находится 129 779 объектов культурного наследия. Из них чуть более 8 тыс. требуют проведения ремонтно-реставрационных работ.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины, передает 112 Украина.

"Согласно ежегодному отчету "О неподвижных памятниках и объектах культурного наследия за 2017 год" всего на государственном учете находится 129 779 объектов культурного наследия, которые в соответствии со ст. 1 закона "Об охране культурного наследия" являются памятниками. Из них 8 078 требуют проведения ремонтно-реставрационных работ", - говорится в ответе Минкультуры.

Министерство уполномочено вести Государственный реестр недвижимых памятников Украины. По состоянию на 1 апреля 2018 года в Реестр внесены данные о 8 953 достопримечательностях, из них 914 - национального значения.

Отмечается, что согласно действующему законодательству содержать памятник в надлежащем состоянии должен собственник или уполномоченный им орган, или же пользователь.

Если есть угроза для памятника, его владелец или уполномоченный им орган обязаны немедленно сообщить об этом в орган охраны культурного наследия областной, районной госадминистрации и орган местного самоуправления, на территории которого расположен памятник.

"Попутно отмечаем, что Минкультуры не проводит мониторинг состояния недвижимых памятников Украины", - подчеркнули в ведомстве.

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