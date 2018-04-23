Сегодня, 23 апреля, на телеканале ICTV в эфире программы "Свобода слова" выступит президент Петр Порошенко. Главной темой разговора будет автокефалия в Украине.

Трансляция запланирована на телеканале ICTV в 22:40.

"Сегодня гостем "Свободы слова" на ICTV станет президент Украины Петр Порошенко. В программе речь пойдет о создании в Украине единой поместной церкви", - говорится в анонсе телеканала.

При этом, приглашенных экспертов допускали к участию в телешоу лишь при условии, что они не будут поднимать вопрос о пленках Онищенко. Об этом нам сообщил один из приглашенных на передачу. Он не уточнил - откуда поступали эти просьбы: от представителей телеканала или от Банковой. Но отметил, что "телеканал ICTV в целом по данному вопросу придерживается адекватной позиции".

Ранее сообщалось, что активисты, послушав "пленки Онищенко", поехали к имению Порошенко за объяснениями.

Напомним, ранее в Администрации Президента назвали "фейком" пленки Онищенко с разговорами Порошенко.