В Британии, принц Уильям привел свою двухлетнюю дочь принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Джорджа в больницу, чтобы они повидали новорожденного брата.

Об этом сообщает Sky News.

Напомним, что сегодня 23 апреля, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне.

Спустя несколько часов Уильям привел в госпиталь Шарлотту и Джорджа. Члены королевской семьи прошлись под вспышками фотоаппаратов, а двухлетняя принцесса помахала репортерам.

Daily Mail сообщила, что Кейт и Уильям вместе с новорожденным покинут больницу уже сегодня вечером. Старших детей отвезли домой - видимо их вывели через черный ход. Также королевская пара поблагодарила весь персонал больницы за заботу и профессионализм и приняла в ответ теплые пожелания.

Ранее "Страна" сообщала как британцы ждали появления на свет сына Кейт Миддлтон. "Весь день смотрю на коричневую дверь".

Также премьер Терез Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с пятым претендентом на трон.