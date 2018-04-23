Писатель Эдуард Успенский направил заявление в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска киностудией "Союзмультфильм" новых серий мультфильма "Простоквашино".

Об этом передает RNS со ссылкой на юридического представителя писателя Константина Леонтьева.

"Эдуард Николаевич направил заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату по факту появления новых серий "Простоквашино"", - сказал Леонтьев.

"Выпущенная ФГУП "ТПО "Союзмультфильм" новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал", - отмечается в направленном в Генеральную прокуратуру заявлении Успенского.

Писатель отмечает, что в первый же день показа первой серии мультсериала ее посмотрели свыше 13 млн раз. По его мнению, это "свидетельствует об особо крупном размере правонарушения".

"Прошу вас рассмотреть указанные факты и, в случае их подтверждения, принять меры, предусмотренные уголовным и иным законодательством Российской Федерации", - указано в письме в Генеральную прокуратуру, подписанном Успенским.

Кроме того, Успенский написал открытое письмо Гарику Сукачеву, Юлии Меньшовой и Ивану Охлобыстину и другим актерам, озвучивавшим героев новых серий "Простоквашино" с призывом отказаться от дальнейшего участия в проекте.

В "Союзмультфильме" рассчитывают, что конфликт с Успенским будет урегулирован в ходе переговоров.

"У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов. Представители "Союзмультфильма" ездили к писателю лично, чтоб наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон. Надеюсь, нам удастся найти общий язык и конфликт будет исчерпан", - сообщил RNS представитель киностудии.

"Все права на экранизацию мультсериала "Простоквашино" принадлежат "Союзмультфильму". Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии", - сообщили RNS в пресс-службе киностудии.



В начале апреля "Союзмультфильм" представил новую серию популярного советского мультсериала. Всего планируется создание десяти новых серий в партнерстве с производителем молочных продуктов Danone. В дальнейшем киностудия планирует продать права на показ мультсериала одному из федеральных телеканалов.

Эдуард Успенский неоднократно заявлял, что продолжение "Простоквашино" создается без его согласия как автора, и он намерен оспаривать создание новых серий в судах. Представители "Союзмультфильма" заявляли, что предлагали Успенскому компенсацию, но ее размер не устроил писателя. Размер компенсации, которую требовал Успенский, был сопоставим с годовым бюджетом всего "Союзмультфильма", отмечала предправления киностудии Юлиана Слащева.

Как сообщала "Страна", в продолжении мультфильма "Простоквашино" кот Матроскин заговорит новым голосом.

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