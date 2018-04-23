Журнал "Francе Football" составил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров и игроков мира. При его составлении учитывались зарплата, а также бонусы и доходы от рекламы.

Так, на первом месте среди тренеров оказался коуч "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо (26 миллионов евро в год), на втором - наставник сборной Китая Марчело Липпи (23 миллиона евро), а замыкает тройку Диего Симеоне из "Атлетико" (22 миллиона). Зинедин Зидан ("Реал") зарабатывает 21 миллион евро в год, а Хосеп Гвардиола ("Ман Сити") - 20 миллионов.

Что касается игроков, то возглавил рейтинг Лионель Месси из "Барселоны" (126 миллионов евро в год), на второй строчке - лидер "Реала" Криштиану Роналду (94 миллионов евро в год). Также в пятерку вошли форвард "ПСЖ" Неймар (81,5 миллиона евро), вингер "Реала" Гарет Бейл (44 миллиона евро) и защитник "Барселоны" Пике (29 миллионов).

Напомним, украинец Сергей Ребров рассказал, почему ушел из аравийского футбольного клуба.