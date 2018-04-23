На данный момент около 4 млн украинцев или 16% трудоспособного населения страны являются трудовыми мигрантами.

Об этом сообщила пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на результаты исследования.

"Одномоментно за пределами страны может находиться около 2,6 - 2,7 млн человек. Это означает, что украинцы едут за границу на короткие сроки, зарабатывают там деньги и возвращаются домой", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее веская причина, почему украинцы едут работать за границу - экономическая: высокий уровень оплаты труда и имеющиеся рабочие места. Этот миграционный поток носит маятниковый, краткосрочный характер, а большинство трудовых мигрантов предпочитают вернуться обратно в Украину.

"Аннексия Крыма и развертывание военных действий на Донбассе также повлияли на миграционные процессы. Война не только активизировала миграцию внутри страны, но и изменила географию выезда за границу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2014-2016 годах наблюдалось сокращение миграционного потока в Российскую Федерацию - с 11 млн до 8 млн. Зато движение украинцев через границу с Польшей стало на 40% активнее - количество пересечений границы в аналогичный период выросло с 14 млн до 20 млн. Этому, согласно сообщению, способствовала целенаправленная политика привлечения украинских мигрантов к работе в Польше.

С 2009 года миграционный тренд усилился, однако после 2014 года украинцы вдвое реже выезжали из Украины навсегда. Всего в 2002-2017 годах совокупный чистый выезд украинцев за пределы Украины (то есть те, кто уехали и не вернулись) составил 6,3 млн человек.

Помимо приведенных количественных данных, авторы исследования предлагают анализ положительных и отрицательных факторов миграционных процессов. Авторы считают, что на данном этапе миграция является скорее положительной для украинской экономики. Однако, если украинские работодатели не смогут обеспечить адекватный европейскому уровень оплаты труда вместе с повышением производительности труда, а качество государственных услуг не будет расти, количество мигрантов будет увеличиваться дальше. В будущем рост миграции может стать лимитирующим фактором для украинской экономики.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше живут и работают 2 миллиона украинцев - посол Пекло.

Также в НБУ рассмотрели риски роста трудовой миграции из Украины в соседние страны.