С 2019 года выезд из Японии сделают платным. Нововведение начнет действовать с 7 января будущего года.

Об этом передает УП со ссылкой на The Straits Times.

При этом все туристы и японцы, которые покинут страну с помощью воздушного и морского транспорта должны будут уплатить налог в размере 1000 YEN (около $12,2). Сбор будет автоматически включаться в цену билетов.

Будут освобождаться от уплаты такого налога дети до 2-х лет и транзитные пассажиры, которые покинули Японию в течение 24 часов после прибытия. Новые правила вводятся в преддверии Олимпийских игр 2020 года. Средства, которые будут собраны таким образом, будут направлены на создание и совершенствование туристической инфраструктуры.

Предполагается, что налог будет приносить в казну около $350 млн в год. В 2016 году из Японии выехало около 40 миллионов человек, из них 17 миллионов были японскими гражданами. В 2017 году страна зафиксировала рекордное количество 28,69 миллионов туристов, что на 19,3% больше, чем в предыдущем году.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ намерено увеличить эту цифру до 40 миллионов к 2020 году, когда Токио будет проводить летние Олимпийские и Паралимпийские игры и к 2030 году до 60 миллионов.

Подобные отчисления на выезд применяются в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Австралия и Южная Корея. Так, США берут плату в размере 13,95 долл для международных путешественников в рамках программы безвизового режима; Австралия собирает около $46,49 на человека; Южная Корея удерживает 9,3 долл с авиабилета.

Как сообщала "Страна", в Японии 600 полицейских ищут вежливого вора, сбежавшего из тюрьмы. Во время работы на местном судостроительном предприятии он обманул охранников и сбежал. На поиски преступника было брошено 6600 полицейских, но это не принесло результата.

Отметим, что в Японии, в возрасте 117 лет, умерла самая старая женщина планеты.