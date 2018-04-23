Министерство обороны Британии привлечет 192 военнослужащих для обеззараживания территории в Солсбери, где в марте был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом заявил глава министерства обороны Гэвин Уильямсон, пишет в Twitter британское министерство.

"Мы усиливаем методы сдерживания и оборонную политику, в особенности через НАТО, для сдерживания российской агрессии", - приводятся слова Уильямсона.

Фото: twitter.com/DefenceHQ

4 марта бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее "Страна" сообщала, что британские спецслужбы считают, что Скрипалей мог отравить агент "Гордон".

Также британская полиция определила отравителей Скрипаля – The Telegraph.