Минобороны Британии привлечет 192 своих военных для дезинфекции в Солсбери
Министерство обороны Британии привлечет 192 военнослужащих для обеззараживания территории в Солсбери, где в марте был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом заявил глава министерства обороны Гэвин Уильямсон, пишет в Twitter британское министерство.
"Мы усиливаем методы сдерживания и оборонную политику, в особенности через НАТО, для сдерживания российской агрессии", - приводятся слова Уильямсона.
Фото: twitter.com/DefenceHQ
4 марта бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Ранее "Страна" сообщала, что британские спецслужбы считают, что Скрипалей мог отравить агент "Гордон".
Также британская полиция определила отравителей Скрипаля – The Telegraph.