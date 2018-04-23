Число работников украинско-датского предприятия "Бадер", заболевших корью, во Львовской области достигло 50 человек.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на заместителя директора областного Лабораторного центра Минздрава Олега Когут.

"Вспышка инфекционной болезни на "Бадере" произошла 11 апреля. Тогда за медицинской помощью обратилось 18 работников. Через день количество заболевших достигло 24, теперь оно увеличилось до 50 человек", - отметил он.

По его словам, чтобы остановить распространение инфекции, завод закупил 700 доз иммуноглобулина. Однако не все работники соглашаются на укол. Прогнозируют, что количество больных на предприятии будет увеличиваться.

Почти одновременно вспышка кори произошла и в государственном колледже декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша во Львове. Здесь заболели шестеро учеников и преподавателей. А в декабре 2017 года массово заболели корью рабочие украино-японского предприятия "Фуджикура".

Всего с начала года корью на Львовщине заболели 1532 человек. Есть один летальный случай - от осложнений скончалась трехлетняя девочка.

Как сообщала "Страна", в Украину доставили 800 тысяч доз бельгийской вакцины от кори. В сообщении говорится, что новая вакцина против кори, которая поступила в Украину, называется Приорикс. Всего есть 800 тысяч доз.

Напомним, что в Минздраве назвали области с самым низким уровнем вакцинации против кори.